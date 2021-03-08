台灣移工聯盟今日帶領外籍勞工們在立法院舉行記者會，呼籲盡速制定「家事服務法」，保障家務移工的勞動權益。台灣移工聯盟表示，將在本會期重新將「家事服務法」草案送進立法院，也期盼行政院能提出政院版，保障家務移工。
台灣移工聯盟指出，全台灣約有23萬名家務移工，根據勞動部2020年的統計，家務移工平均工時10.4小時，只有11.4%的家務移工可以每週休假。但台灣自1992年引進家務移工後，將近30年的時間，勞動權益毫無保障，除了可能被指派許可以外的工作，還可能面對性騷擾等問題，若不幸發生職災意外，休養期間沒有薪水可領，生計面臨困難。
台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，蔡英文總統2016年曾承諾，會試圖整合推動「家事服務法」，但是5年來卻一點進度都沒有。蔡英文現在已當第二任總統，可是對於看護工的保障在哪裡？
陳秀蓮表示，長期而言，現行個別家庭聘僱制度必須落日，由政府提供更完善的長照服務，讓家庭不再因為長照資源缺乏而被迫聘僱家務移工。希望立法院這會期再次提案，把「家事服務法」三讀立法，也呼籲行政院提出政院版，一起推動制定「家事服務法」。
(中時 )
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