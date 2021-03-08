澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，有鑑於緬甸軍方加強鎮壓反政變示威活動，澳洲已暫停與緬甸的防衛合作計畫。

潘恩在昨晚發布的聲明中說，澳洲對洛興雅人與其他少數族裔的人道援助，也將透過其他方式進行。

潘恩表示：「我們會把最迫切的人道與新增需求放在第一位，希望確保我們的人道參與是和非政府組織合作、透過他們進行，而非透過政府或政府相關組織。」

澳洲與緬甸軍方的雙邊防衛關係局限在非戰鬥領域，例如英語訓練等等。

當局表示，坎培拉也將繼續要求緬甸，立即釋放遭罷黜領袖翁山蘇姬的澳洲籍顧問杜內爾（Sean Turnell ）。杜內爾在2月1日緬甸軍方發動政變推翻民選政府之後遭到逮捕。

數以百計民眾週末期間齊聚澳洲最大城雪梨，敦促澳洲政府對緬甸政變抱持強烈立場。

潘恩表示：「我們繼續強烈敦促緬甸安全部隊克制，不要對平民施加暴力。」

緬甸軍方控制國家並逮捕民選領袖後國家陷入混亂，每天都有民眾上街示威。聯合國表示，已有超過50人在示威中喪命。緬甸昨天出現大規模示威行動後，緬甸各大工會呼籲會員今天起讓經濟停擺。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100308

(中央社)