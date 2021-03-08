柯瑞全場投進8顆三分球，最後拿下28分。(美聯社)

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Unlimited range from the NBA's two leaders in threes made! 🎯 pic.twitter.com/qeVGcLIo0Y — NBA (@NBA) March 8, 2021

詹皇隊擺明在亞特蘭大全明星賽不給杜蘭特隊任何贏球機會，誰敢說他沒選好！前3節都居領先的詹皇隊，8日終場170比150解決杜蘭特隊，今年全明星賽MVP則由全場16投全中，完美百分百命中率，貢獻全場最高35分，外加7籃板、3助攻的公鹿「字母哥」阿提托康波拿下。

延續三分球大賽的火燙手感，柯瑞首節就飆進4顆三分球、獨拿12分，包含詹姆斯回傳給他站在中圈附近出手的「Logo Shot」，也幫詹皇隊打完首節，取得40比39領先，杜蘭特隊則看賽前拒訪的厄文表演，他單節4投全進、貢獻10分。

來到次節分數歸零，儘管杜蘭特隊一開始領先，但詹皇隊重新追上，甚至大幅超前，除了柯瑞又進「Logo Shot」，柯瑞、利拉德及保羅等後衛也輪流扣籃，然後利拉德與柯瑞各投進1顆中線附近的超大號三分球，詹皇隊60比41拿下次節。

眼見前兩節贊助獎學金都被詹皇隊搶走，杜蘭特隊第3節開始再搶領先，只是阿提托康波手感火燙，前16次出手都進，包含3次三分球全進，以及保羅喬治、利拉德等人外線，幫助詹皇隊仍以46比42拿下第3節勝利，前3節全橫掃。

哪隊先拿到加上紀念布萊恩24分就贏的末節，目標鎖定在170分，兩隊也進入認真模式，詹皇隊隨即先靠喬治、傑倫布朗、柯瑞、利拉德等人投進三分球，把距離縮小到個位數，比賽就在利拉德才過中線就出手命中的超大號三分球結束。

除了阿提托康波，利拉德也替詹皇隊投進8顆三分球、獨拿32分，柯瑞28分，傑倫布朗22分，喬治17分，詹皇隊也總共捐助125萬美元當作大學獎學金；杜蘭特隊以畢爾26分最高，厄文也有24分、12助攻與6籃板，塔圖與哈登各有21分，米契爾15分。

(中時 )