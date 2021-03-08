63歲張姓婦人與44歲越南籍房客7日發生租屋糾紛，兩人於新莊區八德路上民宅互毆，張婦頭部掛彩事後到醫院縫了3針；警方到場後，張婦當下向警表示不願提告，只希望何女趕快離開，張婦家屬對警方未將何女依現行犯帶回派出所很憤怒憤而po網；警方表示，警方依法行政，何女已到案說明並依傷害罪移送，過程中造成家屬誤解會再檢討。

據了解，張婦日前覺得越南籍何女把租屋處弄的亂七八糟，因此要提前解約，要求何女2月份趕快搬走，何女向跟房東張婦要求退還二個月的押金，金額約1萬4000，還要補償2萬元搬家，雙方發生糾紛大打出手，張婦臉部遭何女用手機撞擊，鮮血直流，何女則指控是張婦先動手扯她頭髮，她才會反擊。

事件發生後，警方立即趕到現場，雙方當時已停止拉扯，警方詢問張姓婦人是否要提告？張婦頭部流血表示不願提吿，只希望何女趕快離開，警方向張婦告知相關法律權益，後續驗傷後可依法提出告訴。

然而張婦媳婦到場後和警方對話，談話中對於警方未將何女依現行犯身分逮捕很不滿，透過臉書PO文表示，「所謂現行犯.是當下必須他親眼看到這位越南人在傷害老人家.才叫現行犯。所以意思是要被打到警察來才可以喊停，但若沒人報警呢？要等到人被打昏打死了才叫現行犯？小孩子哭著跟他員警說這位阿姨衝進來打阿嬤也不採信？一定要親眼看著老人正在進行式的被打才能帶回警局？」。

新莊警方表示，張婦事後到警局提告，當事人何女也已到案說明，警方也已將何女移送，警方對於第一時間未將雙方當事人帶回釐清致生家屬誤會，將予以檢討改進，並會再妥適向家屬說明。

(中時 )