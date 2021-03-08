國民黨立委陳以信日前到立法院質詢時，送花給行政院長蘇貞昌跟衛福部長陳時中，感謝他們防疫表現，引起藍營基層反彈，今黨團將陳以信送考紀委員會處理，對此，時事評論員李正皓直言，陳以信送花給蘇貞昌和陳時中只是為了感謝台灣防疫人員對兒子的照顧，心生感念而送花，沒想到竟送考紀會處理，他質問國民黨，陳以信何錯之有？

對於陳以信遭送國民黨考紀會一事，李正皓今（8日）在臉書發文表示，上帝要其滅亡，必先使其瘋狂，把陳以信送考紀委員會只能證明國民黨已經瘋狂了，陳以信會獻花給蘇貞昌、陳時中的理由很簡單，就是其兒子在年前從英國返台，隔離期間陳以信親眼見證台灣防疫人員的辛苦，也因此心生感念，在總質詢時藉由獻花來表達對防疫人員辛勞的感謝。李質問國民黨，「這樣何錯之有」？

李正皓直言，一開始陳以信遭受國民黨支持者的謾罵時，他還僅認為這是少部分支持者的瘋狂，非黨中央之意志。沒想到今天最新消息是以黨團名義將陳以信送考紀會，希望考紀會就整個發生的狀況來做相關的懲處。當國民黨走入毫無理由的惡性政黨競爭之後，國民黨又怎麼說服民眾自己是一個可以理性問政、甚至是執政的政黨？如果國民黨已經瘋狂了，那離滅亡還會遠嗎？至少針對陳以信此案而言，請懸崖勒馬。

據悉，今早黨團大會氣氛相當僵硬，有藍委直接在委員會上開砲，怒嗆陳以信，並要求國民黨主席江啟臣一定要處理，認為陳以信不能擔任國防外交委員會的召委，該藍委還揚言辭委員長來抗議，「基層反對聲音這麼大！你們怎麼都沒聽到？」

陳以信在會上也表達歉意，並自請處分，黨團也將陳以信送考紀委員會。陳以信說，除了謝謝黨籍立委的幫忙外，也坦言自己學到一個教訓。考紀會主委葉慶元則表示，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，因此考紀會無法立案處分，況且陳已丟掉召委，也算是處分。

送花給蘇貞昌、陳時中惹議！ 陳以信現身回應

(中時新聞網)