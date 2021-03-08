數位服務應用加值商上奇科技（6123）近年積極轉型並發展旗下創意、雲端服務及數位印刷等事業群，展望2021年，上奇表示，雖然新冠肺炎疫情尚未緩解，但仍看好雲端服務以及數位印刷服務兩大事業體，接下來將持續積極推進多雲服務佈局，以提升經常性收入（ARR）及整體獲利。上奇也宣布，2020年第4季度現金股利3元，加上去年第2季配發現金股利1元，全年總計配息4元，配息率達94％。

上奇2020年稅後純益2.43億元，年增14.6％，寫歷史新高；每股純益4.25元，優於2019年的3.7元。惟全年營收50.5億元，年減4%，主要是因為去年上半年受到疫情衝擊香港市場，但下半年隨著疫情趨緩，香港教育市場恢復動能，集團經常性收入（ARR）成長穩健及亞幣匯率升值等因素，為全年獲利挹注貢獻。

上奇近年來積極啟動轉型，從單純的軟體代理商轉型為數位服務營運商，旗下創意、雲端服務及數位印刷等事業群穩定成長，且經常性收入已來到總營收的四成，與傳統的資服業、通路商、代理商模式不同。

以雲端來說，上奇近年積極擴展雲端領域，可同時幫三朵公有雲—微軟Azure、Google GCP、亞馬遜AWS做加值服務。此外，也積極切入數位印刷領域，為其經常性收入帶來貢獻。

不過，上奇已於2020年11月28日起，不再為Adobe台灣單一代理商，但仍可在台灣持續銷售Adobe軟體，而在香港、澳門兩地區，上奇仍是Adobe單一代理商，將持續與原廠合作提供服務。

展望2021年，上奇表示，仍看好雲端服務，將有望達倍數成長趨勢，同時將積極推進多雲服務佈局，以及數位印刷服務事業擴展，期望能加速推進集團營收的組合，提增經常性收入。

(工商 )