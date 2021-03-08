市場對通膨疑慮仍未解，十年期美債殖利率陡升，衝擊美科技股，統一證券金融商品部表示，就大環境來看，升息跡象不明顯，美股財報普遍表現良好，在基本面不變下，股價修正可視為趨勢科技股逢低進場時機，而指數產品如科技主題指數ETN等，可為「Buy the dip」（逢低買進）、定期定額建立部位的工具之一。

台積電日前宣布資本支出年增幅將達62％創歷史新高，美多檔科技股包括Microsoft、Nvidia等2020年第四季財報皆優於預期，統一證券認為，5G、電動車、人工智慧等科技主導趨勢仍強，因此在基本面不變下，股價拉回就是「趨勢好股打折周年慶」。

統一證金融商品部觀察，目前被動投資的指數商品仍是主流，尤其以主題大趨勢的商品最受歡迎；指數產品可以解決一般散戶無法面面俱到布局趨勢強股的問題，可以「Buy the dip」的逢低策略，定期定額建立部位。

目前統一證有3檔科技主題的指數ETN，分別為統一MSCI美國資訊科技ETN、統一特選台灣5G ETN以及統一恒生科技指數ETN，完整捕捉全球最重要的科技領域。其中，市場對恒生科技指數ETN越跌越賣，逢低買進力道強勁，市值已接近6.5億元。市場最熱的國泰台灣5G+ ETF，成分股布局下游代工產業，若搭配著重中上游的統一特選台灣5G ETN，「一搭一，兩邊漲」，更可完善布局台灣5G產業鏈。

法人指出，2014年QE退場，2015年底起升息，股市預先反映拉回15％，由此可知，失業率改善加上升息前半年才是股市大挑戰；目前美債殖利率回升，溫和通膨代表景氣回升，但低利環境持續，股市回檔無須過度擔憂。

(工商 )