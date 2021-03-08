為多元利用客房，台北君品酒店攜手知名實境遊戲工作室「夢遊王國」共同合作編寫劇本，以法國作家巴爾博特（Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve）於1740年出版的經典作品「美女與野獸」為故事主軸，自2021年3月12日起至4月30日推出「美女與野獸-禁錮玫瑰」密室實境遊戲，將飯店五間客房打造為主題關卡，6人成行組隊挑戰，每場售價7,200元，早鳥優惠價每場6,000元，玩家們將依循房內各個角落所提供的線索，逐步查出謎底，開啟一段冒險刺激與浪漫愛情交織的旅程。

君品酒店自2020年起，配合不同節日氛圍打造出各式主題空間，不斷帶給賓客全新的五感住宿體驗。今年開春君品酒店更打破以往賓客對於飯店客房僅提供休憩住宿的既有想像，陸續規劃一系列的跨界合作，將客房打造為主題遊戲空間，做更多元化的運用，讓來飯店「體驗遊戲」成為一個賓客的全新選擇。

君品酒店首次與知名的實境遊戲工作室「夢遊王國」團隊合作，為品牌創造更多可能性，由酒店提供五間客房並與團隊們共同打造五星級互動體驗空間，以及共同創作出「美女與野獸-禁錮玫瑰」遊戲腳本，故事內容與君品酒店法式低調奢華風格完美融合，由喜愛調查古物的著名童話小說家Chloe失蹤案件作為故事序幕，六名玩家們化身偵探，組成調查小隊，前往尋找失蹤的Chloe，一連串的謎底考驗著玩家們的團隊默契，結合沉浸式劇場和實境角色扮演，玩家親身蒞臨豪華場景與專業演員互動飆戲，共同齊心協力，透過隱藏在各個房間內的線索與高規格的場景機關，逐一破解謎底，解謎過程中還可同步享用飯店所提供的星級主題造型甜點，達到視覺與味覺雙重體驗，刺激中帶有浪漫的解謎挑戰，難度適中，適合所有年齡層的朋友一同體驗，盡情享受解謎的樂趣。

Chloe是一位著名的語言文化研究者兼小說家，喜愛調查古物及尋找經典的童話出處，再將之重新編寫成新版故事，深受孩子們的喜愛。一個月前，出版社收到Chloe最後留下的訊息：「終於找到我最鍾愛的童話初版書了，果然故事中的魔法是存在的！」後就一直聯絡不上Chloe，玩家們受出版社之託，化身偵探，組成調查小隊，前往尋找失蹤的Chloe…

(工商 )