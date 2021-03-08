彰化市長林世賢宣布，彰化市第二停車場BOT案已正式上網公告招商。（吳敏菁攝）

彰化市第二停車場BOT案已正式上網公告招商，代表出席。（吳敏菁攝）

彰化市第二停車場可停放180輛汽車。（吳敏菁攝）

彰化市第二停車場招商，企盼改頭換面，增加停車空間和商業使用 。（吳敏菁攝）。（吳敏菁攝）

催生了3年，彰化市第二停車場BOT案已正式上網公告招商，總面積2150坪，建蔽率80％、容積率960％，預計最小投資額9.5億元，期待引進指標性商場、餐飲、健身房、影城等品牌進駐，打造彰化第一座複合性百貨商城，成為彰化縣新地標。

2018年彰化市公所和縣府攜手簽訂合作備忘錄，當年掀起轟動，計畫興建地上6樓、地下2樓多目標使用綜合大樓，歷經兩次變更都市計畫、中央審核等多重關卡，已於2月18日上網招商、4月19日截止收件，有多家表達興趣，計畫興建期3年，預計2025年10月落成營運，彰化市長林世賢表示，爭取變更使用項目，容許樓地板免基也可由原來的1／3提升至1／2，起碼可以蓋上10層樓以上的商層，大幅增加業者投資誘因及意願。

市長林世賢表示，感謝前任市長有這樣眼光，規劃停車場做多功能使用，目前停車場只有180個停車位，商場蓋成後交提升到660個停車位，紓解彰基、南瑤宮、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題，並將創造10米淨深之市民廣場，未來可串連成功公園、形成連動開放空間，成為市民休憩散步最佳地點。

林世賢指出，BOT案招租至少要50年，從土地租金、固定和變動權利金、營業稅、房屋稅、營利事業所得稅計算，50年約20億8809萬元，每年約4200萬元，遠高於當年停車場收入300萬元，還能創造商業價值，對於帶動整體繁榮有很大挹注。

市民代表張育彬等出席，也指出彰化縣人口近130萬人，苦無大型綜合商場留住消費，彰化第二停車場可望成為人潮聚集地點，但若只是賣衣服等，拚不過台中，經營內容要多元有特色。

林世賢表示，目前規劃多目標使用，項目增加，主體事業加附屬事件、創新公益事項等，複合商業友百貨、餐飲、電影城，還有文創休憩的閱讀空間、健康休閒的健身中心、還有智慧停車。

(中時 )