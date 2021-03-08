信義鄉田姓男子上山打獵，今年2月16日，卻陳屍在產業道路旁，檢警相驗發現鋼珠從下顎射入，貫穿腦部致死，研判是裝填火藥時誤擊鈑機，排除他殺嫌疑；巧的是，前年2月16日，信義卿全姓男子，將獵槍放在機車腳踏板，槍管緊靠胸肩，沿途尋找獵物，因山路崎嶇顫動扣發鈑機，打死自己。

(中時 )