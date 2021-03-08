恐怖巧合 獵人自轟打穿下顎慘死 2年前同日也一例 12:202021/03/08 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信義鄉獵人誤觸鈑機無獨有偶，2人隔2年同日死亡。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信義鄉田姓男子上山打獵，今年2月16日，卻陳屍在產業道路旁，檢警相驗發現鋼珠從下顎射入，貫穿腦部致死，研判是裝填火藥時誤擊鈑機，排除他殺嫌疑；巧的是，前年2月16日，信義卿全姓男子，將獵槍放在機車腳踏板，槍管緊靠胸肩，沿途尋找獵物，因山路崎嶇顫動扣發鈑機，打死自己。 兩岸車市旺 東陽2月OEM事業營收倍增 蘋果動能強 PCB供應鏈2月報喜 (中時 ) #信義鄉 #鈑機 #獵人 #誤觸 #2年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「在地行動 接軌國際」信義房屋「全民社造行動計畫」徵件開跑 11:002021/03/08 財經 江興鍛壓2月營收2億元 創同期新高 11:302021/03/08 財經 2月PMI、NMI樂觀 對未來六個月展望雙創新高 11:112021/03/08 財經 中國推核電 計畫年增6至8台機組 04:102021/03/08 話題觀察 《電腦設備》母子齊靚 圓剛、圓展2月營收年增翻一番 09:272021/03/08 財經 兆奕伺服刀塔 工具機大廠採用 04:102021/03/08 產業特刊 台灣工具機搶灘美國市場 04:102021/03/08 產業特刊 《光電股》華宏2月營收創6年同期高 Q1樂觀 08:192021/03/08 財經 《金融》外資終止連4月匯入 2月微幅淨匯出近6億元 07:452021/03/08 財經 《國際經濟》通膨蠢動、債息驟升 安啦 聯準會升息時侯還未到(2-2) 08:192021/03/08 財經 大陸1~2月出口額年增逾60％ 創26年新高 04:102021/03/08 財經要聞 社會熱門新聞 罹癌麵包師落網畫面曝光 狼狽跪坐不語槍藏機車後座 - 社會 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 花圃驚見活春宮 攤商喝止一聲男秒落跑 曝可怕內幕 - 社會 319槍擊案是假的？扁告馬英九、韓國瑜、陳文茜誹謗不起訴 - 社會 女房東要解約 遭越籍女房客毆傷臉部縫三針怒提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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