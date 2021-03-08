新浮崙汕沙洲經常有違規車輛進入，沙洲已出現數條車徑。（台江國家公園提供／程炳璋台南傳真）

頂頭額沙洲入口以紐澤西護欄阻擋照片 沙洲處有禁止告示。（台江國家公園提供／程炳璋台南傳真）

台江國家公園的頂頭額沙洲有台版撒哈拉沙漠之稱，鄰近台灣極西點國聖燈塔，兩處皆為網美追逐打卡聖地，過去偶有汽、機車侵入沙地，今年1、2月以來案件暴增，有民眾開著吉普車飆沙，台江國家公園管理處警告違反國家公園法，最高可處3000元罰鍰。

台江國家公園的沙洲特景區圍出全台最大潟湖，分為北段青山港沙洲、網仔寮沙洲與南段的頂頭額沙洲、新浮崙沙洲，每年有大量遊客參訪。

頂頭額沙洲因有高低起伏的廣闊沙丘，積水處形同綠洲，被稱為「台版撒哈拉沙漠」，荒漠甘泉景象搭配盡頭的湛藍大海，鄰近的國聖燈塔具備台灣極西點的地理特色，原是網美拍照打卡的浪漫秘境，疫情後成為報復性旅遊的熱門景點。

台江國家公園過去偶有開車或騎車誤入沙地的遊客與釣客遭取締，為數不多，約1、2個月發生1次。今年過年期間沙洲入侵案件暴增，兩個月來累積取締已7件，竟有吉普車開進沙洲內飆沙，沙地上留下長長的輪胎痕跡，台管處懷疑是特定社團的揪團行為。

台江國家公園表示，國家公園禁止車輛駛入非道路地區，尤其在沙洲特景區，車輛常造成輾壓陸蟹或沙地植物，是生物界遭人類「路殺」行為，破壞沙丘地形生態環境，入侵的車輛也有受困沙地危險。

台江國家公園警告，車輛入侵沙洲特景區，依國家公園法26條可裁罰1500元至3000元罰鍰，去年3月至今共開罰14件，其中光今年1月、2月就取締7件，違規者皆裁罰1500元。

台江國家公園近日已在頂頭額沙洲入口處放置路障，新浮崙沙洲與國聖燈塔兩處掛上新的禁入告示牌，提醒遊客可將車輛放在沙洲外圍合法停車處，以徒步的「足跡」取代「車痕」。

(中時 )