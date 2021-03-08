中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，等疫苗覆蓋率達六成以上，將推動「入境檢測」，作為縮短檢疫時間的標準。但該規劃引發國內專家不同的見解，前疾管局長蘇益仁即直言，不解該作法科學背景為何。對此，國民黨智庫永續發展組召集人、輔大醫學院教授陳宜民指出，包括美、歐、亞都已有多國開始施打疫苗，著手準備今年年中以後陸續開放國門，「疫苗護照」已箭在弦上。但由於各國接種疫苗廠牌及保護力不同，未來國際極可能以「疫苗保護力」作為篩檢不同國籍人士入境依據 ，台灣也應與國際接軌，若獨排眾議、堅持入境仍須入境篩檢隔離，恐不利正常經貿觀光的恢復。

全球期待疫苗終結新冠肺炎，歐盟、以色列等著手發放疫苗護照，全球經貿旅遊終露曙光，台灣雖搶先宣布擬規劃與帛琉進行「旅遊泡泡」，但卻仍有專家表達憂心，關鍵原因之一就是台灣目前仍未全面接種新冠肺炎疫苗，擔憂此舉不利疫情掌控，也再度凸顯目前台灣接種疫苗進度落後國際的隱憂。未來台灣是否會加入全球「疫苗護照」行列？若民眾接種疫苗比例不高，「疫苗護照」是否會再對國內疫情控制造成影響？引發國人高度關切。

為協助對「疫苗護照」的開放進行超前佈署，國民黨智庫將在週四（十一日）針對疫苗護照及疫苗保護力議題舉行座談會，邀請醫界專家學者與旅行業者與會討論。

針對陳時中日前指出，打新冠疫苗只是參考，還有許多變數及科學證據不足，未來台灣可能用檢驗取代疫苗護照，依據入境國家疫情縮短檢疫時間，規畫三、五、七天檢疫。對此，藍智庫永續組召集人陳宜民指出，該說法顯示，當未來國際上陸續認可疫苗護照的效力、入境各國不需再隔離之際，台灣仍可能要求入台旅客要篩檢隔離一定日數，此舉雖有「避免發生疫情」的不得以考量，但是否有助於恢復台灣與各國正常經貿觀光活動，絕對是大考驗，畢竟外國旅客接種疫苗後，入境台灣若仍要隔離，是否還願意到台灣？是很大問號。

陳宜民認為，許多國家目前都傾向依照不同廠牌的疫苗保護力，作為旅客入境時的篩檢依據。例如，國際上認可德國BNT疫苗、莫德納疫苗的保護力在九成以上，未來只要旅客接種疫苗的時間在各國公認的保護效期（例如八個月到一年間），提出接種證明就可以入境、不需再隔離檢疫。反之，如果是其他疫苗保護力在七成或七成以下，入境時可能就要做血液中和性抗體的「效價」檢驗、確保疫苗保護力高低。

陳宜民說，如果低於一定標準，可能就要再補打一劑疫苗或者輔以快篩、甚至隔離檢疫後才能入境。但他也說，目前要做「血液中和性抗體效價檢驗」的費用並不便宜，甚至比接種疫苗還貴，因此旅客若有入境他國需要，可能會傾向補種一劑疫苗，但疫苗接種後要多久才能入境，則有待各國後續協商討論出一個共同標準。

陳宜民也建議，當國際上未來有共同入境篩檢標準時，台灣就應盡量比照採納，當然指揮中心也能獨排眾意，堅持走與各國不同的路，但代價就是國外旅客若不願意買單，就未必非到台灣不可，對於後疫情時代台灣的經貿觀光活動恢復恐有不利影響。

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(中時新聞網)