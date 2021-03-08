大陸全國人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人、大陸國防部發言人吳謙受訪時表示，絶不容忍「台獨」，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，他並強調，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絶非針對台灣同胞。

據大陸國防部發佈消息，十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙7日接受媒體採訪。

對於有分析認為「大陸可能會以武促統」的問題，以及近期，美國務院發表聲明，敦促大陸停止對台軍事施壓，對此作何評論？

吳謙表示，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

他稱，願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絶不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。

他又指，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絶非針對台灣同胞。

他表示，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局挾洋自重，妄圖「以武謀獨」，嚴重危害台海和平穩定，是十分危險的，也是沒有出路的。

他說，願意為和平統一創造廣闊空間，但絶不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，維護國家主權和領土完整是中國人民解放軍的神聖職責。

(旺報 )