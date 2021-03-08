統一超(2912)首創將配菜、小吃商品以「吊掛架陳列」模式銷售成績亮眼，目前已導入超過6000店，成功帶動配菜類年度業績飆升60%，7-ELEVEN將於10日起推出全新吊掛商品，希望能進一步推升業績成長。

統一超7-ELEVEN去年首創將配菜、小吃商品以「吊掛架陳列」模式銷售，榮獲專利認證-台灣專利證書號第M602846號，不僅讓商品「站起來」提升能見度，且能針對門市不同機型的冰箱，將吊掛架兩端設計為活動伸縮式，使用上更有彈性，隨著硬體設備升級，7-ELEVEN也針對吊掛架開發多元結構商品，分別是：調理菜、冷藏包子、原件蔬菜、冷藏肉品、蛋品、炸物滷味、魚漿製品共七大類，品項高達30支。

在商品陳列上，統一超7-ELEVEN根據顧客的黃金視線，也就是貨架與顧客視線平行到往下30度角，是最佳的商品曝光位置，故特別將新結構或新商品陳列在第一排及第二排中間的黃金位置，提升商品曝光。

統一超表示，7-ELEVEN「吊掛架陳列」模式已導入超過6000店，成功帶動配菜類年度業績飆升60%；7-ELEVEN也將於10日起推出全新吊掛商品，首度攜手人氣港點「點點心」聯名合作「御料小館x點點心招牌海鮮蒸餃」，另一款吊掛新品「起司鱈蟹風味柳」(售價45元)也將於22日起登場。

此外，7-ELEVEN觀察到起司、奶油等濃厚系風味不分季節全年熱賣。7-ELEVEN統計，去年使用近100萬公斤的起司，且逐年成長，起司類商品是門市銷售的常勝軍，7-ELEVEN更巧妙將起司運用在早餐及正餐中，去年13款起司類鮮食每款皆締造破億元的亮眼成績。

看準市場潛力，7-ELEVEN將於10日起推出「百變起司博覽會」，使用切達、摩佐、帕瑪森、高達等不同起司做變化，甚至與國內外零食大廠全新開發多款獨家話題零食，總共超過20款的起司商品，包括三明治、米飯、麵食、冷藏配菜、餅乾、泡麵…等，搶攻年輕市場。

(時報資訊)