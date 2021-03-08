富采投控(3714)公布百分百子公司隆達去年每股淨損1.24元。隆達擬以資本公積發放現金總額3.6億元。

隆達去年因本業續虧加上業外不利，虧損擴大；2020年營收91.71億元，營業淨損8億元，歸屬於母公司業主淨損6.29億元，每股淨損1.24元。雖去年持續虧損，隆達董事會通過，擬以資本公積發放現金總額3.6億元。

富采投控於今年1月6日正式設立，為晶電與隆達合併組成控股公司；富采公布2月營收20.03億元，比1月的23.14億元下滑，但仍比去年晶電與隆達兩公司的合計營收14.98億元明顯增長，顯示首季LED淡季不淡。

富采投控上周先公布，子公司晶電(2448)去年續虧；因本業及業外均不利，晶電2020年虧損擴大逾一倍，虧損81.09億元，每股稅後淨損7.52元。晶電已併入富采，今年第二季起Mini LED開始放量，晶電看好今年營運可望比去年大幅成長。

晶電看好今年營運表現，董事會也已決議以資本公積發放現金，擬以資本公積發放現金總額14.4億元。

LED歷經去年低潮，今年市況好轉，加上今年Mini LED將大量銷售，晶電看好今年營運可望比去年大幅成長。

(時報資訊)