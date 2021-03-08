周日隔夜市場道瓊指數期貨漲幅受斂，標普500指數期貨與那斯達克100期貨反轉回落。在參議院也通過新一輪新冠紓困方案後，投資人看好該法案將在本周獲得最後的通關，惟對美國通膨情勢與美債息揚升的擔憂揮之不去，使美股表現承壓。

目前道瓊指數期貨微升9點或0.03%，稍早前一度漲約155點。標普500指數期貨跌0.35%，那斯達克100指數期貨大跌1.15%，顯示科技股可能延續近期的低迷走勢。

美國參議院上周六通過1.9兆美元紓困與振興法案，為延長失業救濟金、發放新一輪振興支票，以及為州與地方政府提供金援等措施的過關舖平道路。

同樣由民主黨掌控的眾議院預計將在本周晚些時候通過該法案，美國總統拜登應能在3月14日失業援助計畫到期前簽署該法案完成立法。

拜登上周六表示，參院通過該法案，意味著本月就能開始向大多數美國人發放1,400美元支票，該法案的條款亦將加快疫苗生產和分發。

拜登表示，超過85%的美國家庭將可獲得該筆款項，夫妻若育有兩名子女，且家庭年所得在10萬美元以下者，可獲得約5,600美元。

不過新一輪的政府支出也可能使美國公債市場再掀波瀾，在通膨預期升溫下，最近幾周美國10年期指標公債殖利率急速升高，上周五一度漲破1.6%，再度刷新1年多來高點，而今年初該債息還不到1%。周日隔夜美國10年期債息約報1.59%。

債市的劇烈波動亦令股票投資人感到不安，導致估值已高的股票走軟。摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson出具報告指出，10年期公債殖利率最終趕上了其他資產市場。這對估值帶來壓力，尤其是對那些最昂貴的股票，其估值已經非常、非常高。他並表示上周五美股的反轉，並不代表近期市場的疲軟已經結束，但科技股與周期型股票之間的背離，顯示牛市的故事仍然完好無損，只是這次由價值股與周期股領軍，成長股在完成估值修正與重新定位後也可重新加入這場盛宴。

(時報資訊)