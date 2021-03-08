高雄路竹、橋頭等科技園區將陸續完工，看好房市需求，興富發(2542)今年推案量約600億元，其中高雄區推案量約300億元，去年10月在高雄前金區推出的「愛情河左岸」一案，目前銷售率已達95%，下半年將趁勝推出總銷50億元「愛情河左岸二期」。

今年興富發在高雄除了有總銷50億元的「愛情河左岸二期」建案登場外，今年度高雄推案規模最大的是「美術 214」案，總銷規模100億元，另有「中都二期」、「福山案」、「中山路案」總銷均為50億元，此外，合計推案量達300億元。

興富發「愛情河左岸」就在愛河第一排，第一期進場不到5個月，銷售率就達95%，均價站穩一坪35萬元，高雄本地客占六成多，外地客占三成多，第二期將會在第3季推出，主力坪數在15~36坪，開價一坪45萬元，總銷和第一期相同，皆為50億元。

興富發前2月已售出73億元的房子，在今年入帳方面，預期前3季入帳金額將達年度的7成以上，今年度是大量入帳的1年，業績表現將優於前些年的成績。

(時報資訊)