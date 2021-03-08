今天是三八國際婦女節！yes123求職網今（8）公布最新「職場女力與工作性別平權調查」，結果顯示，高達70.1％的受訪女性上班族自認「經濟獨立」，更有29.2％的女性上班族認為自己有職場影響力。

調查並指出，以「行業別」進行交叉分析，自評影響力較高的女性從業人員，前五大依序為：「金融保險與會計統計」（40.9％）、「大眾傳播與公關廣告」（40.6％）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（38.7％），以及「批發零售與貿易」（35％）、「民生服務業（不含餐宿休旅）」（32.8％）。

此外，相較於男性，女性自認在「工作態度」上的優勢，在可複選的情況下，依序是：「細心、貼心」（66.3％）、「責任感」（58.4％）、「穩定度」（51.3％），以及「抗壓性」（50.2％）、「配合度」（42.2％）。

另外，女性自認在「工作能力」上的優勢，以可複選狀況來看，依序為：「溝通協調能力」（66.9％）、「解決問題能力」（53.7％）、「危機處理能力」（42.5％），以及「成本控管能力」（35％）、「獨立作業能力」（31.5％）。

上述調查時間從2021年2月17日到3月3日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上、目前有工作的「女性」求職會員，共計回收有效問卷共1,195份。

(工商 )