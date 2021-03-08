美股四大指數5日受到1.9兆美元紓困案可望過關帶動，全數收漲，漲幅在1.55～3.15％之間，激勵台股今（8）日開盤大漲，最高衝上16,074點大漲近220點，不過，隨著美債殖利率再衝高，亞股開盤後陸續震盪下跌，台股也跟著下滑，最低跌至15,885點，幾乎快把一早的漲點全吃掉，日K線留長上影線，萬六得而復失。

國票投顧指出，外資繼2月26日大幅賣超944億元、創下史上新高後，3月4日又出現逾500億元的巨額賣超，導致台股上周走勢續弱，短線上應密切留意外資的進出動向。現階段除關注美科技股能否出現 止跌反彈的走勢外，權值王台積電短線回測月線及600元關卡，其股價後市攸關市場信心甚大，宜留意後續股價表現；此外，台廠上月營收及季報持續公布中，本周仍需持續關注相關訊息。

國票投顧強調，台股近兩周來震盪劇烈，今天指數拉高後再跌破5日線、10日線、月線及季線，有鑑於美長債殖利率飆升導致美股震盪加劇、外資籌碼傾向賣超，投資人心態明顯受到影響，儘管上週五美股出現大幅反彈，有助緩解市場偏空氛圍，惟考量台股急速拉回後，高檔已蓄積不少套牢籌碼，上檔壓力不容小覷，故短線操作上宜謹慎面對。

(工商 )