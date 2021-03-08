彰化縣和美鎮彰美路破損，彰縣府投入1975萬元重鋪，預計3月底前完成77處孔蓋下地及管線埋設，工程4月上旬開工，工期約到6月底完工。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮彰美路破損，彰縣府投入1975萬元重鋪，預計3月底前完成77處孔蓋下地及管線埋設，工程4月上旬開工，工期約到6月底完工。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮彰美路破損，彰縣府投入1975萬元重鋪，預計3月底前完成77處孔蓋下地及管線埋設，工程4月上旬開工，工期約到6月底完工。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮彰美路為彰化市及和美鎮往來交通要道，近年因重車滾壓、管線單位挖掘，加上已有7年以上沒有重新鋪設，彰縣府投入1975萬元重鋪，預計3月底前完成77處孔蓋下地及管線埋設，工程4月上旬開工，工期約到6月底完工。

彰美路出現坑洞修補，經地方人士向縣府爭取改善，縣長王惠美8日與民代前往現勘，發現彰美路三段及四段道路不平，路中央分隔島破損且有反光設施不明等問題。

王惠美表示，縣府已整體規劃改善彰美路路段，從線東路三段至孝德路為止，長度約1783公尺，寬度約17至30公尺，所需經費約為1975萬元，預計6月底完工。和美鎮長阮厚爵表示，會先整合道路管線下地，以期未來道路平整。

王縣長表示，為了避免道路完成後，再度因其他管線工程再挖道路，縣府要求2年內不得再做相關的挖掘，確保道路平整性，也請有關道路兩旁住戶如有預計要新建房屋，或是要申設管線的，也盡快申請相關管線埋設，請地方民意代表與公所能夠多加協助，同時請大家一起來監工。

(中時 )