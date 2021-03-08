A股三大指數8日開高走低，創業板指顯著下跌，並失守2,800點關口。

新浪財經報導，截至8日午間收盤，上證指數收跌1.01％，報3,466.51點；深證成指跌1.91％，報14,137.32點；創業板指跌2.68％，報2,795.12點。

多檔概念股走跌，國防軍工、休閒服務、食品飲料等概念股跌幅居前；公用事業、採掘、紡織服裝等概念股上漲。

北向資金大幅淨流出A股市場。據Wind資料，截至午間收盤，北向資金淨流出超人民幣（下同）56億元，其中滬股通資金淨流出27.19億元，深股通資金淨流出29.07億元。

中金公司認為，本輪下跌是對自2020年3月23日低點反彈以來的中期調整。在近幾周的急跌後短線雖有小反彈，但盤整可能在未來一到兩個月的維度持續，成交量將在波動中逐步萎縮，認為市場在消化估值及潛在政策調整影響後會重拾升勢。

(工商 )