搶春季餐飲商機，台北萬豪酒店攜手哈根達斯冰淇林推出「沁漾冰甜」聯名下午茶，選用數款哈根達斯人氣冰淇淋製成造型絕美的下午茶饗宴。3月14日起於台北萬豪酒店Lobby Lounge限量推出。雙人份下午茶每套2,080元+10%服務費)，並獨家限量贈送春天氣息十足的哈根達斯小花園萬用枕兩個。

「沁漾冰甜」下午茶台北萬豪點心主廚特別選用哈根達斯數款人氣冰淇淋如經典香草、草莓、黑巧克力杏仁、芒果覆盆子、草莓起士、夏威夷果仁冰淇淋等，搭配繽紛糖球、酸甜草莓、藍莓、覆盆莓、黑醋栗等鮮果，以及焦糖榛果蛋糕、奢華金箔等浪漫元素，發揮創意製成造型迷人的蜜心甜筒、香巧冰花塔、甜漾冰球、莓果晶凍蕾絲冰杯、以哈根達斯新品百變黛綺莉雪糕為靈感製成的雞尾酒花塔、椰香海風冰塔等多達六款精緻甜點，並由調酒師以覆盆子雪酪特調無酒精版本的粉紅摩西多(Mojito)，再送上兩枝哈根達斯哈根達斯人氣新品覆盆子雪糕。

各款沁甜入心的哈根達斯冰淇淋特製甜點，搭配以北海道生食級干貝、義大利新鮮松露、肥美鴨肝等講究食材入菜的四款美味鹹點、一份咖啡或茶、一杯無酒精特調飲，在挑高九米九、奢華絕美的Lobby Lounge為賓客呈獻甜美爛漫的午茶時光。「沁漾冰甜」聯名下午茶，每日下午二時至五時限量供應，建議事前訂位。

(工商 )