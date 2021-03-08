夏和熙近日主持網路節目《名人說生活》，邀《全明星運動會》第一季戰友們上節目，三位藍隊學長邱宇辰、比利、正義暢聊當時比賽心境與近期計畫。邱宇辰在節目一甩偶包，靠著不放棄的努力走出全新道路，受封「全能王者」，「2020對我來說是比較低潮的一年，但《全明星運動會》的出現改變了我」，他去年離開主持3年的《娛樂百分百》，接著面對一大段空窗期，所以開始嘗試改變。

邱宇辰表示：「我的精神就是絕對不會放棄，永遠保持不想輸的心。」他很怕遺憾，做任何事都全力以赴，不論是訓練、比賽，甚至是生活都非常拚命，他也在過程中學會自我激勵，賽後無論輸贏都會對鏡子進行精神喊話，更悟出「不只要學會享受贏，也要學會享受輸」的道理，「人生就是一直在收穫事情，現在的我也會繼續認真去做自己想做的事情」，他如今已更為自在、懂得生活。

夏和熙（左起）、比利、正義高興暢聊。（CBOOK提供）

而比利、正義是偶像團體出身，自曝《全明星》讓他們卸下偶包從零開始，雖各自掛上病號，比利開賽後手指就受傷，原本以為是小事，沒想到後來任何需要動手的運動就疼痛，讓他壓力、愧疚感飆升，同時還得照顧住院的爸爸，經常訓練、醫院兩邊跑；正義則因高壓導致針眼一直好不了，又擔心耽誤節目，所以遲遲不敢開刀，共開了3次刀才好。對於這些無力感，他們學會共處：「這些過程讓我們學會靜下心來，在場上也越來越沉穩。」

(中時 )