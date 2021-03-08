澎湖「外垵漁火讚元宵」原訂2月26日至2月28日於外垵漁港舉辦，澎湖縣政府宣布，因疫情影響延期，活動延至4月15日至17日原地點舉行，活動內容將以燈光、水舞、投影秀及無人機等四大主題來照亮外垵夜空。也提醒民眾，2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場，活動至6月28日止，活動期間每週一、四將在澎湖馬公市觀音亭舉辦，另外加碼離島場次，包括：5月8日七美、5月22日望安及6月5日吉貝等共三場，等同「外垵漁火讚元宵」活動為花火節揭開序幕！

外垵漁火科技燈光秀。（澎湖旅遊處提供）

澎湖縣政府旅遊處表示，「外垵漁火讚元宵」是澎湖首度在西嶼外垵展演無人機，同時搭配科技燈光水舞，相信能呈現不同凡響的視覺饗宴。規劃團隊將以全新設計、全新科技效果打造一場璀璨科技燈光秀，活動融合無人機展演、高科技投影秀、大型福龜藝術裝置燈光藝術及水舞秀，搭配高科技燈光及音響特效，於活動期間的夜晚展現，以聲光展演秀展開。

活動不僅將為西嶼打造一套全新的無人機展演圖形，也將並以投影形式呈現外垵的老故事、舊照片放映於海堤上，使觀賞的遊客宛如走進歷史放映室般，讓民眾在觀看水舞的同時，也能夠感受到外垵這座漁港的歲月風華，若您喜愛歷史文化，不要錯過精采橋段！

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(中時新聞網)