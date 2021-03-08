你特別喜愛搜集Apple Watch的節日徽章嗎？除了每個月固定的獎章之外，蘋果（Apple）經常也為了紀念特殊的節日推出期間限定的獎章，邀請使用者們一起透過鍛鍊身體來取得！針對今日國際婦女節，蘋果也在旗下平台進行了全面策展，其中也包含了Apple Watch限定的國際婦女節健身挑戰唷！

根據蘋果官網在2月底發表的新聞稿，他們旗下平台將進行國際婦女節主題策展，整個三月使用者都可以在旗下平台中看到蘋果特別呈獻的女性故事與內容，內容相當多元，值得一看。其中在國際婦女節當天，Apple Watch使用者只要進行20分鐘的鍛鍊，就可以贏得今年度國際婦女節的獎章（在「健身」app中可查看）。使用者透過啟用「健身」app進行記錄，或是其他健身紀錄可整合在「健康」app中的服務來記錄，都可以贏得今年度的獎章。

今年度國際婦女節的獎章是由雙金色圓環組成，其中外圈底層為紫色，包圍內層為粉紅色的內圈，當中當然也包含標注年份的2021字眼，而0則內圈金環融為一體（樣式如首圖）。

除了Apple Watch推出一日限定的健身挑戰之外，Apple Music也推出了國際婦女節專題，邀請客座編輯推薦歌單，並分享了「創造歷史的女性」影片，還有，包含Ariena Grande、Cardi B、Clore Bailey等知名女歌手挑選的歌單。而App Store則在Today頁面分享了「注意！科技女力來襲」、「遊戲中的女中豪傑」主題策展，還有動作遊戲《Hungry Shark World》創意總監 Elizabeth Sampat分享「設計，從同理心出發」的專題。Apple Arcade也會特別分享由女性開發者主導的遊戲，邀請玩家一同體驗。Apple Podcasts中可讓使用者聆聽2020諾貝爾化學獎得主Jennifer Doudna、葛萊美獎得主Billie Eilish等人的故事。

針對女性歷史月（三月）與國際婦女節，蘋果在旗下平台推出了與女性相關主題的策劃，在App Store、Apple Podcast中都可看見。（摘自蘋果官網）

Apple Music也推出了與國際婦女節相關的主題活動。（摘自Apple Music）

此外，沒有在台推出完整相關服務的Apple Books則將策劃各領的的女性作家作品集、Apple News則是會分享女性人物與罕為人知的女性歷史故事；Apple Fitness+則是會推薦具有啟發性的健身活動。

蘋果在2020年推出了Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE，其中後者將Apple Watch的入手門檻壓低到了NT$8900起，讓更多想要積極關注自身或家人健康的朋友，都能更輕鬆的跨入Apple Watch的世界。

(科技)