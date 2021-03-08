警方一次緝拿1名非法雇傭移工的雇主及8名失聯移工歸案。（警方提供)

由影星甄子丹在經典武打電影葉問中，一打十的精彩畫面深植人心，而近日台中市政府警察局第四分局黎明派出所，警員施焱屯在盤查違規車輛的過程中，竟然「一打九」一次緝拿1名非法雇傭移工的雇主及8名失聯移工歸案，讓同仁佩服得五體投地，直呼簡直是「警界葉問」。

警方指出，日前施員在路口執行守望勤務時，發現有違規車輛立即依法上前攔查，盤查過程中發現廂型車內滿載乘客卻不發一語，而施姓駕駛人車窗半掩眼神游移並不時向後方張望，施員直覺有異立即通報線上警網前來支援，並藉機與駕駛人攀談交通違規情形。

警方表示，施員待時機成熟，讓車上乘客逐一下車盤查身分，最後竟發現車上除了駕駛人外，其餘8名乘客竟為逾期居留的印尼、泰國、越南籍失聯移工；經詢問後得知駕駛人就是雇主，每日媒介這些失聯移工至工地打零工，並從中牟利，甚至有積欠薪資情形，最後一車9人皆被帶回派出所調查，全有賴施員的觀察敏銳才能全部查緝歸案。

黎明派出所長林澤聰表示，經詢問完畢，將非法雇主依就業服務法送辦，而查獲之8名失聯移工詢後因逾期居留並就業，依違反就業服務法及入出國及移民法移送移民署台中專勤隊查處。

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(中時 )