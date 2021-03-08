中華快遞工會及多個聲援友會8日在交通部門口舉行記者會，工會成員控訴17年僅調整過一次薪資，基層員工底薪2.5K不到，要求建立健全的調薪制度，保障員工權益。（劉宗龍攝）

中華快遞工會及多個聲援友會8日在交通部門口舉行記者會，工會成員演出行動劇，控訴工作量不斷增加，基層員工底薪2.5K不到，且17年僅調整過一次薪資，要求建立健全的調薪制度，以保障員工權益。（劉宗龍攝）

中華快遞代表在交通部遞交陳情書。（台灣汽車貨運倉儲工會提供）

中華快遞的基層員工，多年來底薪不到2萬5000元，為爭取在不影響其他勞動條件情況下，實質全面取調薪5％以上、建立完整調薪制度、設立工會推派的勞工董事等3項訴求，今日約10名員工前往交通部遞交陳情書。中華快遞公司高層接下陳情書後，承諾4月下旬董事會將提出加薪方案，會有正面發展。

中華快遞公司是中華郵政公司轉投資的子公司，董事會11席中近半數由交通部百分百持股的中華郵政公司所指派，包含董事長。不過，中華快遞工會表示，17年來只有2015年調薪1次，但第一線基層底薪仍為2萬4700元，早已跟不上不停上漲的物價，人員流動率高，陷入惡性循環。

工會理事長郭榕燁表示，自2008年工會創立以來，不僅在2011、2019年送陳情書給交通部，也多次和資方協商調薪，但資方總以股東不同意為由拒絕加薪，交通部態度也不聞不問。

聲援的台灣汽車貨運倉儲工會總幹事王浩表示，交通部統計2019年快遞業員工月薪平均為5萬7千多，但中華快遞員工底薪不到2萬5千元、月薪約3萬元，在產業界不可思議，「交通部根本就是吸著基層員工的血，拉低行業內平均薪資的元兇。」

王浩說，中華快遞企業工會已於1月16日的會員大會上通過罷工投票，若4月董事會提出的方案不符合工會的期待，不排除依法罷工。

(中時 )