中華快遞的基層員工，多年來底薪不到2萬5000元，為爭取在不影響其他勞動條件情況下，實質全面取調薪5％以上、建立完整調薪制度、設立工會推派的勞工董事等3項訴求，今日約10名員工前往交通部遞交陳情書。中華快遞公司高層接下陳情書後，承諾4月下旬董事會將提出加薪方案，會有正面發展。
中華快遞公司是中華郵政公司轉投資的子公司，董事會11席中近半數由交通部百分百持股的中華郵政公司所指派，包含董事長。不過，中華快遞工會表示，17年來只有2015年調薪1次，但第一線基層底薪仍為2萬4700元，早已跟不上不停上漲的物價，人員流動率高，陷入惡性循環。
工會理事長郭榕燁表示，自2008年工會創立以來，不僅在2011、2019年送陳情書給交通部，也多次和資方協商調薪，但資方總以股東不同意為由拒絕加薪，交通部態度也不聞不問。
聲援的台灣汽車貨運倉儲工會總幹事王浩表示，交通部統計2019年快遞業員工月薪平均為5萬7千多，但中華快遞員工底薪不到2萬5千元、月薪約3萬元，在產業界不可思議，「交通部根本就是吸著基層員工的血，拉低行業內平均薪資的元兇。」
王浩說，中華快遞企業工會已於1月16日的會員大會上通過罷工投票，若4月董事會提出的方案不符合工會的期待，不排除依法罷工。
(中時 )
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