AES-KY(6781)採競價拍賣方式辦理承銷，今天順利完成，本次辦理競價拍賣股數14,734仟股，公開申購股數為3,683仟股，參與投標之投標單筆數計6,695筆，合格標單共6,331筆，最低得標價格228.11元，最高得標價格308.0元，得標加權平均價格245.52元。

公開申購價格訂為168元，3月10日至3月12日為公開申購期間；3月16日為公開抽籤日。

(時報資訊)