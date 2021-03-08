LINE Pay中午大當機半小時，無法付款。(翻攝自 PTT)

通訊軟體LINE旗下的行動支付LINE Pay今天中午11時起驚傳大當機無法使用，不少網友在買午餐、買飲料準備付款時，出現「無法找到指定主機名稱的伺服器」，對此LINE Pay表示，是有註冊LINE Pay Money的用戶無法使用LINE Pay，已要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中。

行動支付LINE Pay在今天中午11時起驚傳大當機，無法付款，不少網友跑到PTT留言：「我沒帶錢出門捏怎麼這樣啦」、「買不到午餐，傻眼」、「剛吃麥當勞不能刷，就換google pay」、「對，壞了」、「爆了啦！讓人感覺它系統禁不起高負載量」、「卡在7-11不能付款+1」、「今天就三八節消費日，一堆人就想要拿贈點」，直到12時16分左右LINE Pay才有網友回報陸續修好，一度當機近1個半小時。

經《中時新聞網》實測，目前LINE Pay已修復完成，條碼可以正常顯示。同時今天還是電商購物節日「38女王節」，使用LINE Pay可享高回饋。讓網友們紛紛湧入Line Pay 臉書抱怨：「無法使用！請盡快修復」、「我的也當機了！」、「要付款時，當機了....」、「app也壞掉了⋯⋯根本開不了，搭車買東西都不能用」。

LINE Pay表示，今日台灣時間上午11點起，因一卡通公司網域系統障礙，以致已註冊LINE Pay Money的用戶無法登入LINE Pay。若用戶的LINE Pay未註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。LINE Pay已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中，造成用戶不便深感抱歉。

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有網友在PTT指出，這就是行動支付的缺點之一，貪方便不帶錢出門，結果行動支付一當機就面臨無法付款的窘境，幸好他每個行動支付都有，「還好我手機有安裝linepay、街口支付、icash Pay、橘子支付、悠遊付、電信悠遊卡、Android Pay，就算一個掛掉也沒差，就換另一個結帳就好」、「我也是，手機幾乎每個行動支付都有裝」、「手機只有LINE PAY，但是本體還有一定不會壞掉的悠遊卡」、「還好啦，當機立馬改用samsumg pay就無感，只是店面攤販就無解了」。

(中時新聞網)