2021台灣企銀五人制足球聯賽7日於吳鳳科大進行第4輪賽事，芳億精密靠陳慶杭演出「帽子戲法」，加上李家勳跟洪品丞各進兩球，以10比4打敗曄拓國際，拿下本季首勝。CTFA U20培訓隊以4比0擊退桃園國際，地主嘉義天晴則靠隊長黃偉倫以及翁宇漢各踢進兩球，以6比2擊退旅人FC，開季4連勝繼續領先群雄。

曄拓FC與芳億精密前3輪戰績墊底、勝場未開張，7日碰頭雙方都展現強烈求勝企圖心。開賽不到十分鐘，曄拓Power Paly奏效率先取得2-0領先，不過雙方也踢出火藥味。接下來芳億精密穩住情緒，李家勳、陳慶杭接連進球，上半場終了前取得4比2反超前。

下半場，芳億精密持續拉開領先差距，總教練陳慶進要球員控制情緒、踢出令人「認同」的表現，全隊達成教練指示，並且不斷在進攻有所斬獲，第21分鐘蘇嘉雄攻進團隊第5球，最後以6球之差大勝開胡。

「我們真的很喜歡踢球，是為了參加比賽聚在一起，這一場我們都不想輸，下半場也告訴自己不要急、要穩住，情緒也要控制些。」蘇嘉雄靦腆的表示。主將蘇嘉雄服務的企業，就是芳億精密，他很感謝老闆支持球隊，幫大家圓夢。

另一名主將洪品丞首輪掛傷號，7日帶傷上陣攻進兩球。洪品丞跟洪品宇是兄弟，這次因為五人制聯賽才有機會一起踢球，兩人默契很好能互相配合，加上父親又是球隊教練，因此哥哥洪品宇對自己的要求也更高。他謙虛的表示今日進球是好運，但很開心球隊拿下勝利。

此役踢進兩球的李家勳，平時還是一家鐵工所老闆：「我們很珍惜踢球的機會，因為平常大家都要工作，很難一起練習，所以比賽中能進球真的很享受。前幾場比賽，我們有很多該進的球沒進，這次就有達到教練的要球，防守做好、把握進攻，也把上半場的脾氣壓下來，好好守住勝利」

本周五人制聯賽與大專聯賽賽程重疊，U20培訓隊陣中幾位大學生缺陣、返校踢球，不過第4輪仍以4比0擊敗桃園國際。上半場雙方都未能把握幾次重要的進攻機會，直到第17分鐘U20培訓隊才破網取得領先。U20培訓隊總教練張仟縈表示：「一開始以區域防守為主、選手執行戰術有些不明確、不知道要到哪接球，調整之後有進步些」

儘管幾名大學生主力黃侑威、王瑞誠、高嗣漢、何茂彬缺陣，但是先發第一組選手包括劉如明、周峻佑、林榜科以及郭杰森都有好表現、展現威脅力。上半場第17分鐘，郭杰森進球率先突破僵局。「郭杰森是很有特色的球員，腳下個人技術跟爆發力還有身材都很好，企圖心也很夠。」張仟縈表示。

來自復興高中的張智凱，前兩輪因傷缺陣，這一個多月積極復健，此役攻進兩球，

被總教練稱讚打球有在用頭腦，能確實跑位到接球位置、並且在關鍵時刻跳出來。

張智凱說：「很珍惜這次在培訓隊的機會，我會多觀察學習前輩的站位、防守，今天能進球真的很開心。」「我也會觀察劉如明，他的腳步動作、技巧真的很厲害，是我學習的對象。」另外，這次也有幾位復興高中的隊友一起加入培訓隊，因此平日的默契也能帶到聯賽發揮，令張智凱覺得興奮。

下半場進球的林榜科，來自五人制足球傳統勁旅民雄農工。首輪比賽被踢傷，第2輪休息，這兩天回到陣中，除了此役表現出色，進入培訓隊後也認真學習。「一開始踢聯賽的時候會緊張，因為很少看到這樣的場面、加上又有直播，但是這兩天已經比較適應了，能夠以自在的心情享受足球，也喜歡學習周峻佑學長的腳法以及他觀察的點，他的球比較不容易被對手搶掉。」林榜科表示會繼續努力，希望能站上先發行列，進而獲得加入國家隊的機會。

(中時 )