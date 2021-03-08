今年全明星正賽以「詹姆斯隊」大差距170-150擊敗「杜蘭特隊」，雖然杜隊主將杜蘭特(Kevin Durant)受傷沒上，但外界賽前就看好詹隊勝出，畢竟詹姆斯(LeBron James)這次挑選的陣容有夠強。NBA自從2018年明星賽採用隊長選秀制以來，詹姆斯隊已經連勝4屆了！

「詹黑」球評貝勒斯(Skip Bayless)賽前還硬要嘲笑詹姆斯，說他缺乏眼光，選出的陣容很差。詹隊擁有「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、柯瑞(Stephen Curry)、東契奇(Luka Doncic)、約基奇(Nikola Jokic)，這樣叫很差？

「我要恭喜杜蘭特在GM(總管)的表現上超過詹姆斯。我們看看詹隊成員，東契奇不是一個好射手，阿提托康波根本不懂投籃，他的三分球爛透了。詹姆斯的外線還不到及格的平均值，他只是有時候很準。柯瑞是偉大的射手，從他整個生涯來看是如此，但他本季的狀況退化了。」

8日開賽之後見真章，詹隊以40-39、60-41、46-45拿下前3節的全部勝利，上半場就砍了100分。末節的24分追逐戰，獲勝門檻為170分，詹隊藉著146-125的巨大領先輕鬆贏下比賽。

柯瑞開戰前就奪下三分球大賽冠軍立威，首節飆進4顆外線。阿提托康波16次出手全中，獲選明星賽MVP。即使是詹隊的板凳首席利拉德(Damian Lillard)也轟炸了8顆三分球。由此看來，詹姆斯才是比較好的總管。球迷提醒貝勒斯別忘了一件事，明星賽沒人在防守的，與例行賽是完全不同的選將概念。

(中時新聞網)