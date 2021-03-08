北部一名許姓慣竊剛出獄不久，又因偷大賣場商品遭逮，遭台北地院依竊盜罪判拘役5天。許男罹患思覺失調症，審理期間求法官不要判他強制治療，稱在醫院裡會受幻聽折磨，但法官根據醫院鑑定報告，認為強制治療才能控制許男的偷竊行為，仍判刑滿後要強制治療6月，可上訴。

許男有多件竊盜前科，他另案被判拘役，去年10月10日刑滿出獄，卻在同年11月22日上午，又進入家樂福桂林店徒手竊取雀巢金牌咖啡、屈臣氏大清潔袋、童用護足弓鞋墊等總價值993元的商品，在步出感應門時被店員發現，當場報警處理。

北院審理時，許男承認犯行，但稱自己20歲時就受幻聽折磨，只有在牢裡才沒有幻聽，他32歲時曾被母親送去強制治療，那3個月很痛苦，而且在精神病院也聽得到聲音，因此不想去醫院治療。

法官根據許男住院病史、醫院鑑定報告，採信許男的說詞，但根據鑑定報告及診斷書醫囑建議，認為許男規律治療控制幻聽症狀，有助於減少偷竊行為，降低再犯風險，否則仍有危害公共安全之虞，故依竊盜罪判拘役5天，得易科罰金5000元，執行完畢後應強制治療6月。

(中時 )