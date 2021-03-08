梅根在歐普拉的專訪中飆淚，透露有王室成員擔心她的兒子亞契（Archie）膚色太深。

梅根在歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中飆淚，控訴王室生活讓她「不想活了」，萌生自殺念頭，她也透露有王室成員擔心她的兒子亞契（Archie）膚色太深，甚至王室後來拒絕授予亞契王子頭銜，指控白金漢宮疏於保護亞契，沒有給予他24小時安全保障。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《地鐵報》（Metro）報導，梅根在7日播出的歐普拉專訪中落淚，坦承懷孕5個月時，沉重的英國王室生活與身份讓她不斷萌生自殺念頭，並且向哈利警告「我不想活了」，認為自己不在「對大家都好」，她描述那種可怕想法「非常明確、真實、而且不斷出現」。

她說當時不知道要向誰求助，曾向王室求助過，但是王室拒絕讓她接受精神病治療。

梅根在歐普拉的專訪中控訴王室生活讓她「活不下去」，萌生自殺念頭。

梅根認為自己那時候向哈利坦承有這樣的念頭很丟臉，因為哈利失去過太多，「但是我知道如果我不說，我真的就會去做，我真的不想活了。」

她還記得當時哈利輕輕抱住她，她對哈利說必須去某個地方求援。梅根說自己從未有過這種感覺，需要去某個地方，「但是有人告訴我不能，因為這對王室不利。」

她也強調不想再讓哈利承受壓力，「他已經承擔著全世界的重量。」

專訪中，梅根也控訴王室在亞契出生之前，如何擔心「他的膚色會有多深」。她也對於王室拒絕授予亞契王子頭銜感到痛心，指控白金漢宮疏於保護亞契，拒絕指派24小時保鑣保護他。

梅根表示，懷亞契的時候，王室告訴哈利新生兒將不會獲得頭銜或是安全保障，他們也擔心新生兒出生後的膚色「將會多深」，她說這些對話都是哈利告訴她的，人們擔心「這意味著什麼、或是看起來像什麼」。

哈利也在專訪中證實了有過這些對話，讓他覺得最古怪的是，這些對話發生在一開始的時候，「他們的孩子會長得像什麼？」

梅根說最讓她生氣的是，這些問題在她懷孕頭幾個月冒出來，當王室說孩子出生後不會獲得頭銜時，她特別焦慮，「在不知道性別的情況下，他們就不想要他／她成為王子或公主，不讓他獲得安全保障。」

當被歐普拉逼問是哪位王室成員有過這樣的疑慮時，梅根堅持不說，稱會對王室造成傷害。

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(中時新聞網)

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