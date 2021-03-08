今天是3月8日國際婦女節，立委蔣萬安今(8)日表示，女性朋友們堅守自己的崗位，在各行各業發光發熱，對家庭、社會，甚至對國家的貢獻，令人尊敬及敬佩；而蔣萬安受訪時也表示，會持續在立法院推動女性職場權益相關法案，也期盼《跟蹤騷擾防治法》草案可以盡快完成三讀。

蔣萬安說，婦女權益經過許多人的努力，已有所提升，但創造更友善、更平等的工作和生活環境，還需要大家攜手努力；今年國際婦女節的主題是「選擇挑戰」（Choose To Challenge），無論面臨什麼樣的挑戰，都要「珍愛自己、活得精彩」。

由於上半年是立法院法案會期，國民黨是否有相關女性權益法案準備推動，蔣萬安向本刊表示，自己長期爭取女性在職場的權益，包括產假延長、育嬰假比照國際標準，也期盼《跟蹤騷擾防治法》草案可以盡快完成三讀立法。他也說，國際婦女節其實可以含括更廣，稱為「國際女生節」，並祝福所有「女神」、「女王」們美麗常駐，活得自在又健康。

除了長期在立法院推動女性權益法案，蔣萬安愛家、疼太太形象也廣為人知，而且還是個十足行動派。今年農曆年前，前總統馬英九邀蔣萬安到濱江市場掃街，算是幫蔣拉抬參選台北市長的人氣；掃街到一半，蔣萬安卻被發現駐足在一家潤餅店前，親自排隊購買潤餅，讓在場媒體記者好奇這家潤餅店多美味？

事後，蔣萬安向本刊透露，太太是宜蘭人喜歡吃潤餅，而濱江市場這家潤餅店，他以前也吃過，口味蠻好吃的，所以那時掃街到一半，看到店家心裡就想帶一份回家給太太。他也說，常常會去濱江市場買東西，買潤餅也不是第一次，當時僅想說太太會喜歡，所以就想回去分享，讓太太回味一下家鄉味道。

近期蔣萬安太太懷第2胎，蔣萬安接受媒體訪問時表示，覺得是太太真的非常辛苦，孕吐相當嚴重，因此只要太太有時候半夜突然想要吃什麼，都會盡量幫她達成。他也自爆，有次太太半夜想吃蚵仔麵線，他就衝出家門想辦法買一碗回來，讓知情者大呼「暖男」。

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(中時新聞網)