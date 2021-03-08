外送員竟然還要兼當抓猴！一名外送員透露，近日接獲一張訂單，備註欄自稱男友劈腿了，希望他能幫忙拍攝鞋櫃照片「抓猴」，並表示所訂的餐點就請他吃，貼文曝光引發上萬網友熱烈回應，不少人笑稱，繼超商店員後，外送員又多了一個斜槓職業。

該名外送員昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》分享一張照片表示，一名女客人訂了早餐，希望將餐點送往男友住處，但備註欄中卻寫著「遠距離的我想要抓姦，我男友劈腿了，可以幫我拍幾張門口旁邊鞋櫃的照片嗎？請幫幫我，謝謝」，並表示所訂的餐點要給外送員當早餐，原PO看完哈哈大笑，「拍幾張照片，就有早餐吃我願意，外送員還要兼差當抓猴，真辛苦啊！」

一名外送員昨日接獲一張訂單，只見備註欄中希望他幫忙抓猴，令他哭笑不得。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，吸引上萬網友朝聖留言、按讚，紛紛表示真是大開眼界，「繼小七店員後，又一個十項全能職業要產生了」、「這方法虧她想得出來」、「這已超過外送員的服務範圍了，要加收服務費吧」、「外送員真是人生好夥伴」、「原來還有這個功用，學起來」、「外送員技能又+1了」。

也有網友歪樓說，送到地點時直接問她的男友要多少遮口費，不僅可以現領，還可以幫自己賺小費；另外也有人搞笑回應，一次放3雙女鞋不知道會不會多幾分免費早餐，令不少人笑翻。

(中時新聞網)