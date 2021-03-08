觀旅局長張其強回應，新北市有義務保障民眾生命安全，會繼續執行現行公告內容。（許哲瑗攝）

中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會、磯探聯盟釣魚協會及台灣釣權團結聯盟社群，現場遞交陳情書給觀光局長張其強、漁業處長張麗珍。（許哲瑗攝）

新北市去年底率全國之先，公告禁止民眾搭乘浮具出海釣魚，引發釣團抗議；上百位小船玩家與漁民今上午憤而到新北市府外抗議，怒批新北市「水域戒嚴」、「視從事海洋休閒的民眾如賊人」，要求在合理的安全配套下，重新開放小船行駛權力；對此觀旅局長張其強回應，新北市有義務保障民眾生命安全，會繼續執行現行公告內容。

搭乘俗稱「波客船」、「塑膠船」等浮具出海目前無法可管，但因曾發生落水意外，且干擾漁民作業，新北市去年引用「發展觀光條例」及「水域遊憩活動管理辦法」，率全國之先公告全面禁止，卻遭交通部觀光局以引用法源有誤要求撤銷。

中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會、磯探聯盟釣魚協會及台灣釣權團結聯盟社群等單位，今上午在新北市政府發起「抗議新北市政府濫權水域戒嚴，漁港禁釣」行動，痛批新北市禁止小船行駛於法無據，要求觀光局長張其強道歉，並拆掉違法設立的違規告示牌。

「同片海域兩套法規，民眾該聽誰的？」 中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會秘書長林宗毅質疑，中央尚未統一針對浮具釣魚作規範，新北市卻自行其政公告禁止，可海域無邊無界，如八斗子半島旁的望海巷，一面是新北市管轄、一面是基隆市管轄，民眾一不小心就被開罰，無所適從。

林宗毅說，新北市以安全為考量全面禁止浮具出海，但遍觀過去發生的小船意外，都是因為玩家未穿著救生衣，因此協會向港務局、向新北市提出訴求，盼能在玩家做好安全配套的前提下，適度的開放小船航行權力，包括要求穿著綁有安全繩的救生衣、出海時配戴通訊裝備、夜間航行時開啟警示燈等，都是玩家願意遵守的安全措施。

林宗毅質疑，觀光休閒未來是明星產業，中央既無明確規定，新北就不該貿然設立於法無據的法規，甚至以《憲法》15條保障人民之財產權強行律法；「釣魚不該被視為「緊急情況」的危險運動，而是應該在合理的配套規範下，適度開放、正當管理。」

對此張其強回應，新北市政府對於任何活動，「安全」永遠都是擺在第一位，是無可取代，是必須受到嚴格保障的。

張其強強調，新北市政府要求釣客朋友，穿防滑鞋、穿救生衣、不要搭乘沒有安全檢驗的浮具，危險出海釣魚，正是基於「保障民眾生命安全」，這不只是單一縣市，也不只是某些民眾的問題，我們樂於看到中央已經透過跨部會，正在討論因應方案，但在方案未定之前，為了民眾的安全，為了讓第一線同仁「執法有據，依法執行」，有效的保障民眾生命安全，我們會繼續執行現行公告內容。

張其強表示，對裁罰若有疑慮，甚或不服，法律的問題，應由法律來解決，新北市政府本於憲法第15條規定：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」，生命權尤其至高無上，保障人民生命免於遭受威脅，預防人民意外死亡，從生命權保障的角度出發，是政府責無旁貸的義務，更是不可推卸的責任。

(中時 )