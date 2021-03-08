近來性騷擾事件頻傳，甚至逐年成長，現代婦女基金會於今年1月8日至2月16日進行《我們與性騷擾的距離-女性職場性騷擾網路大調查》，透過網路共回收1057位女性問卷，當中有455人曾遭遇職場性騷擾事件，發生率達43％，但發生性騷擾後卻僅有47名(10.3％)被害人曾向公司提出行政申訴。

現代婦女基金會表示，2020年該會職場性騷擾諮詢量高達54.3％，較2017年的17.6％大幅提升，顯見民眾對職場性騷擾的意識逐漸抬頭，因此今年1月8日至2月16日進行《我們與性騷擾的距離-女性職場性騷擾網路大調查》，透過網路回收1057位女性問卷，並選在今天的「國際38婦女節」了解職場性騷擾案件對被害人的影響、求助困境及公司的處理實況。

根據調查指出，職場性騷擾事件中，行為人與被害人關係為上司及員工關係佔41.7％，其中行為人為職場最高負責人者就佔了13.8％，兩造為同事關係者佔39.3％，而發生性騷擾事件後卻僅有10.3％的被害人表達曾向公司提出行政申訴。

現代婦女基金會董事王如玄表示，有43％女性曾遭遇職場性騷擾8成被害者與加害者朝夕相處，其中以肢體性騷擾佔63.5％為最多，像是令人不舒服的肢體碰觸(如樓肩，摸頭，撫背)、不當的肢體碰觸(如拍臀，襲胸，擁抱，強吻等)，其次言語性騷擾佔60.9％、散播與性有關之影音圖文等37.1％。

王如玄說，性騷擾對被害人產生的影響嚴重程度依序為「情緒層面」、「工作表現」、「人際關係」及「生活層面」，顯示職場性騷擾事件所產生之影響並非只是讓被害人感到不舒服而已。

台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，台北市109年性騷案件比以往增加快1倍，台北市30人以上公司超過8000家，完成性騷擾目前7052家完成防治措施，占比約88％，但受職場文化影響，許多被害人申訴中途就撤案，擔心在公司受到異常的對待，希望職場文化能有所改變，讓台北市的128萬勞動力獲得保障。

(中時 )