在新冠肺炎傳染病衝擊貿易陷入混亂、脫歐因素以及低落生產力影響下，英國在美國、德國和中國的市場佔有率出現下滑趨勢。

英國Aston大學商學院駿懋銀行(Lloyds Bank)中心的商業報告顯示，由於生產力成長的長期停滯，英國表現特別地不佳。當所有國家都在處理新冠疫情帶來的社會和經濟紛擾之時，英國也在其最大出口市場國，美德中，逐漸失去市場份額。

周一公布的報告顯示，在關鍵的出口目的國，英國似乎遭受更明顯的衰退，經歷較緩慢的復甦，全球競爭力下降。英國對美國的出口，在絕對值和相對值上皆出現顯著落後。

在2017年至2019年期間，英國對德國出口僅增加8.5%，同期間義大利為增加12%、荷蘭14%、西班牙20%、美國24%。

報告解釋，隨著英國在2016年公投通過脫歐，此數據某種程度上描繪了英國對德國出口放緩，以及兩國的經濟脫鉤。

該報告利用聯合國數據，其中分析了美德中於2017年至2020年期間對主要歐洲國家(法、意、西、荷、英)的進口趨勢，英國出現了墊底(年增率)表現。

報告指出，新冠疫情、脫歐、長期生產力低落等因素的綜合，為英國企業可預見的未來帶來不利的處境。英國生產力低落問題已困擾經濟數年，解釋的原因從員工技能不足、對需求面的研發投資不足等，不一而足。

(時報資訊)