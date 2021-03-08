新豐國小王寶展小朋友的畫作「咚咚鏘！鑼鼓響」，呈現台灣傳統廟會熱鬧情景。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

錦屏國小學生許恩平的畫作「爸爸和我做小米」。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

錦屏國小學生羅芊瑀的畫作「泰雅稻草人」。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

由日台文化藝術交流會主辦的「大阪府岸和田市台灣學校古典藝術日本巡迴展特別展」，日前在岸和田市立文化會館開展，新豐國小和錦屏國小學生畫作獲邀展出，呈現台灣傳統廟會、客家和原民風情，細膩構圖和創意，讓日人十分驚艷。縣長楊文科特別錄製影片，跨海祝福展覽順利，感謝學生們透過作品讓國際看到新竹縣的人文風情。

楊文科表示，新豐和錦屏國小學生作品展現台灣在地文化特色，包含新竹縣客家、原住民等不同族群文化，相信這次國際展能開拓孩子們的視野，更能將新竹縣的人文風情向世界宣傳。

楊文科並說，這1年多來，新冠肺炎疫情情影響大家的生活，希望台灣孩子們的繪畫創作，帶給每位觀賞的朋友溫暖，待疫情結束後，歡迎各國朋友能來到新竹縣，體驗這裡的風土人情。

新豐國小校長何幸宜說，學生王寶展的作品「咚咚鏘！鑼鼓響」，用廟宇建築、舞龍舞獅和三太子，呈現台灣傳統廟會熱鬧的景象，展現孩子的創意與想像，表現出的細膩構圖和線條，蘊含孩子敏銳的觀察力及藝術素養，非常令人驚艷。

錦屏國小校長陳顯智說，錦屏國小學生畫作結合校本課程和泰雅族文化，透過畫筆分享孩子們熟悉的糧食「小米」、生活情境和泰雅傳說，透過繪畫可看見孩子心目中的稻草人，守護著糧食，也守護著家鄉和土地。

台北駐大阪經濟文化辦事處處長李世丙表示，與會來賓對參展學童的作品都高度肯定，很高興能讓日本朋友了解台灣學童優秀的作品，希望未來疫情趨緩，可以再進一步交流。

新竹縣教育處感謝日台文化藝術交流會的規畫主辦，及台北駐大阪經濟文化辦事處的後援，另也感謝世界華人工商婦女企管協會日本關西分會、大阪日台交流協會、館山市天理教富崎分教會、台灣大阪同鄉會、信利工業株式會社、中華民國留日京都華僑總會、中西美姬女士與海外僑胞僑團的全力支持，讓畫展順利展出。

(中時 )