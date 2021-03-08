吳韋侖捧著父親遺照，搭上靈車前往火化場。（星島日報提供）

港星吳孟達（達哥）上月27日，因肝癌導致多重器官衰竭病逝，享壽70歲。家屬7日在紅磡世界殯儀館地下景行堂為他設靈，採基督教形式進行安息禮拜，今（8日）早上11點半舉行告別儀式，現任妻子侯珊燕、兒子吳韋侖早上10點10分搭車抵達殯儀館，母子倆神情哀戚，低頭快步走進靈堂，而他和第一任妻子麥莉莉生下的雙胞胎女兒吳凱欣和吳凱兒，以及吳孟達二弟吳利達、三弟吳鴻達則是一早就到靈堂打點。

大約11時45分告別儀式結束後，靈柩由工作人員推出靈堂，家屬為吳孟達選了西式棺木，獨子吳韋侖捧着父親遺照，神情哀傷搭上靈車，隨即奉移柴灣歌連臣角火葬場火化，家人也遵從他的遺願，將其骨灰運回馬來西亞安葬。而雙眼通紅的太太侯珊燕在靈堂逗留一陣子後，才由工作人員護送上7人坐駕。

今天的告別式僅限親友參加，不過圈內好友丁羽以及關海山太太「蝦嫂」還是有到現場送吳孟達走完最後一程。丁羽讚達哥對人很好，尤其對老人家很尊重，是藝壇不可多得的人才，對於他的離開非常可惜，永遠懷念他。蝦嫂則眼眶泛淚說是達哥的師母，透露達哥到大陸拍戲前，曾經與她吃飯喝茶，還說之後回港保持聯絡，達哥也有傳訊息給她，知道他做完手術的情況，達哥的遺言仍保留在手機中，非常傷感。

(中時 )