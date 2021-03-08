台15線連結新豐鄉與竹北市的鳳鼻尾隧道，平日和假日車流量都很大，常有駕駛人違規超速行駛、未保持安全距離肇事，更常有駕駛人改裝設備，深夜行駛發出巨大聲響，使周遭居民不堪其擾，縣警局決定在鳳鼻尾隧道建置區間平均速率監測自動偵測系統，預計下半年啟用。

縣警局指出，鳳鼻尾隧道全長2.25公里，是往返竹北與新豐濱海地區重要聯絡道路，行駛車輛多為大貨車、砂石車及大型重型機車，因隧道筆直，常有駕駛違規超速行駛，或未保持安全距離造成事故，近3年已發生5件死亡車禍。

縣警局在2019年為鳳鼻尾隧道行車安全問題，邀集各級民意代表、地方仕紳、縣府相關局處召開座談會，傾聽民意，審慎評估後決定建置區間平均速率監測自動偵測系統，規畫新竹縣首處建置科技設備執法的路段，並在去年編列經費及招標施作。

縣警局希望運用科技設備全天候執法特性，輔助傳統警力執勤，解決隧道內沒有避車彎，無法供員警安全執勤的困境，達到維護通行秩序及保障用路人安全的目的。

縣警局表示，區間平均速率監測自動偵測系統預定4月中旬完成，但相關設備需通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，取得檢驗合格證書，並通過相關資通安全檢驗，方可完成驗收。

同時，這項科技執法設備驗收完成後，還要再行公告1個月的宣導期，讓民眾知悉遵守，公告期滿才會正式投入執法，因此預估應在下半年啟用。

縣警局強調，鳳鼻尾隧道會持續規畫移動式測速照相，取締超速違規，提醒駕駛人須遵守道路速限，以保行車安全。

(中時 )