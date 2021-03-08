高雄市大樹區7日傍晚發生槍擊案，造成兩死。高雄市議員李雅靜與陳若翠不約而同砲轟高雄治安差，李雅靜說：「高雄真的有這麼多黑槍嗎？難道高雄只剩我沒有槍嗎？」高雄市警察局長黃明昭說，檢肅槍枝是警方查緝重點，高市警局各外勤單位即起會展開肅槍行動，掃蕩非法槍枝。

李雅靜在臉書貼文說，警察局長頻繁更換，治安卻是每況愈下，高雄到底怎麼了？高雄市的治安狀況確實令人憂心，今年至今短短兩個多月，高雄市發生17件重大刑案勇奪六都之冠，其中有搶奪案件6件、強盜案4起、重大竊盜3件、殺人2件，槍擊與強制性交各1件，更在前不久發生網紅在舞廳前遭砍傷事件震驚全國。

陳若翠方面，她表示，高雄市長陳其邁去年8月24日上台後，除了空汙惡化外，工安意外及治安事件不斷，讓市民無法安居樂業。且陳其邁施政消極，不求有功但求無過，市民以後除了戴口罩，還要加戴鋼盔穿防彈衣嗎？

她也緊急呼籲最關心高雄治安的內政部長徐國勇，高雄市社會風氣敗壞比韓國瑜時代嚴重得多，要不要親自下來坐鎮？

(中時 )