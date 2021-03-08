《Cheers》雜誌公布2021企業最愛大學生，結果台灣大學睽違5年，再度登上「企業最愛大學生」Top1。由於近年一直由成大持續蟬聯第一名寶座，外界好奇為什麼今年台大能重回冠軍？《Cheers》指出，「解決力」是人才勝出關鍵。

調查指出，2021年企業最愛大學生前10名依序為：台大、成大、交大、清大、政大、北科大、台科大、中山、中央、淡江。《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」已邁入第25年，從調查結果來看，今年最大的改變，莫過於台大繼2016年之後，睽違5年再度登上「企業最愛大學生」第一名寶座。

從調查中的9大能力指標來看，台大一舉奪下6項指標第一，分別是：專業知識與技術、國際觀與外語能力、創新能力、解決問題的應變能力、跨領域並融會貫通能力與數位應用能力。其中，解決問題能力一項去年次於成大，今年站上第一；成大今年雖退居第二，但培育人才的評價仍在企業界有口皆碑。

調查指出，2021年全球企業飽受新冠肺炎疫情衝擊，在這段非常時期，對人才的期望與需求也產生變化，學歷不再是第一要件，企業更看重解決問題的應變力、人際溝通及獨立思考的能力。

對於台大學生過去被形容為「椰子樹」，比喻很高、很直，但不會互動，台灣大學教務長丁詩同表示，台大一直致力從源頭改善，校方不只提供輔導資源，也鼓勵學生從參與式學習、社團活動中，建置人際關係安全網，「讓同學間不再像課堂上的孤鳥，或許未來就是一起奮鬥的戰友、事業夥伴或人生伴侶」。

企業愛碩生 台大、世新穩坐公私校冠軍

(中時新聞網)