26歲韓國女偶像權珉娥原是女團AOA成員，去年在網路上爆料遭隊長申智珉霸凌長達10年，還三度輕生，曝光自己的血淋淋割腕照，嚇壞一票網友和粉絲，而她事後也向粉絲承諾會好好接受治療，沒想到近日她又開播指出，中學時期曾遭學長性侵，且對方還是「只要說出名字就能知道的名人」。

珉娥在直播中表示，「從小學開始家庭經濟很困難，升上初中後就得賺生活費。讀書時因為工作而缺課，因此傳出了很多不好的傳聞」，她透露當時有朋友要去一個陌生的地方，她因為擔心而跟去看著對方，然而悲劇發生了，「在空屋內，被大一歲的男生用啤酒瓶打中頭部後踢了一腳，一直被打，接著被性侵。」

珉娥回憶起這段不堪的回憶，她離開空屋時連走路都有困難，「像爬一樣地回家」，由於擔心父母發現將事情鬧大，會導致自己被找上報復，所以她沒有報警，還用衣服遮住身上的瘀青，但她至今都忘不掉那些小混混的名字和長相，更加碼表示對方是知名人士，消息一出又震驚外界。

事實上，珉娥前年因為身體原因退團後，竟開始揭發團內霸凌事件，為了證明自己所言不假，還甚至以輕生的方式來證明，珉娥不只爆料她遭隊長申智珉長期霸凌，還直接點名雪炫與FNC社長冷眼旁觀，導致申智珉和雪炫事業停擺，而珉娥也患上嚴重的抑鬱症，不少粉絲都希望她能夠好好治療，在康復前別再爆出負面消息，否則很可能會影響到自身情緒。

(中時新聞網)