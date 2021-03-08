大陸全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心前副主任劉世錦表示，2021年的經濟增長速度應該是會在8％～9％，第一季的GDP增速可能會達到兩位數，能夠達到15％以上的可能性很大。不過，劉世錦也提醒，這並不意味著中國經濟又重返高增長軌道。
澎湃新聞報導，劉世錦稱，2021年政府工作報告提出6％的GDP增長指標，是考慮到2021年還是恢復性的增長，換言之，增長指標中一部分是填補2020年部分季度經濟負增長的幅度而形成的，所以2021年的經濟增長速度會比正常狀態之下要偏高一些。
劉世錦表示，2021年的經濟增長速度應該是會在8％～9％，很多國際和國內的大型機構預測也類似。而且如果正常的話，第一季的GDP增速可能會達到兩位數，能夠達到15％以上的可能性很大。
不過，劉世錦也指出，這並不代表中國經濟又重返高增長軌道。當前要爭取的是讓中國經濟能夠回到一個正常的潛在增長水準。2021年和2020年兩年平均下來能增長5％，就是一個相當不錯的成績。
(工商 )
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