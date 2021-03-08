美國參議院投票通過1.9兆美元的經濟救助計畫，帶動香港恒生指數8日開高，惟好景不長，恒指之後一路走跌，截至午盤，恒指跌1.34％，報28,708.93點；恒生科技指數開盤後暴跌，午盤跌4.78％。

恒生科技指數上周步入技術性熊市，即便美股納指反彈，恒生科技指數8日依舊開高走低，盤中暴跌5％，微盟集團跌超10％、京東健康跌9％，心動公司、平安好醫生、金蝶國際跌超7％，美團、金山等跌超6％，京東、小米跌超5％。

三桶油走高，中石油漲5.46％，中海油漲1.29％，中石化漲3.2％。外電報導，沙地阿拉伯原油設施受到無人機襲擊，相關襲擊已經被攔截，原油生產未受影響。受消息刺激，國際油價在亞洲時段上升近2％，紐約期油高見每桶67.86美元，創2018年10月以來最高。

小米大跌5.32％。富時羅素3月5日表示，根據早先的一項美國總統行政令，將從3月12日起將小米從富時全球全盤指數（FTSE Global All Cap Index）及富時全球含A股指數系列（FTSE Global China A Inclusion Indexes）中剔除。

(工商 )