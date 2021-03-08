白冰冰7日晚間率領旗下藝人「台一線」成員東諺、阿文、「木工歌手」陳思瑋到淡水新開幕的五星級鬱金香酒店舉辦dinner show，雖然當天下著毛毛雨，但全程無冷場，對於子弟兵陳思瑋、台一線的首次處女秀表現，白冰冰開心給肯定：「很滿意。」

台一線開場以〈我的歐兜賣〉一曲嗨翻全場，東諺、阿文平常在中視《我愛冰冰Show》主持，因有前輩白冰冰、陽帆坐鎮，沒有太多表現機會，如今獨當一面，精采表演讓白冰冰相當欣慰。對於這次表演，台一線花很多時間準備，「我們總共準備3首歌，2首用在開場炒熱氣氛，1首留在後面，後半段還帶大家一起運動跳舞，這些時間我們就一直在討論流程，私下也忙著練舞、練唱，還有順口溜」。

東諺（左起）、陳思瑋、阿文為演出相當用心。（長興影視提供）

尤其白冰冰還在台下看，台一線直呼：「這個比大學聯考還難。」但他們撐住全場，表現可圈可點，兩人也特別感謝「伯樂」白冰冰，「謝謝冰冰姊，讓我們有機會學習長大」。陳思瑋緊接登場，一首首好歌讓大家欲罷不能，他還為了舞蹈特地練習1個月，「結果跳不到3句歌詞就被趕下去」，他與香港交響樂團的首席小提琴手一起詮釋台語老歌〈思慕的人〉，深情歌聲與琴音讓大家如癡如醉。

dinner show還邀神秘嘉賓楊繡惠、陳孟賢，兩人帶來經典〈為著十萬元〉爆笑短劇，活動最後在白冰冰帶領全場嗨跳金曲〈三天三夜〉，畫下圓滿句點。白冰冰透露，這次與鬱金香酒店的合作是住房加晚餐、演唱會，再加第二天戶外旅遊，是一個配套行程，「這是給旗下新人的一個試煉機會， 他們表現讓我很滿意，非常謝謝大家的支持與肯定，其實這次完全沒宣傳，光是把消息放給幾個群組，飯店就爆滿了」。

(中時 )