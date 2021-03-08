新北市海山警分局警員背老婦人返家。（海山警分局提供）

新北市板橋區一名8旬李姓老婦，日前下午獨自一人外出時，因膝蓋一時無力蹲坐於路旁，經路過好心民眾報警，員警到場後以巡邏車載老婦回到住家，因擔心老婦無法獨自上樓，便將老婦背在身上走樓梯，順利安全送她回家。

海山警分局指出，李姓老婦日前下午出門採買東西，路過板橋區中山路2段時，膝蓋無力無法站立，便蹲坐在路旁好一會，路過民眾擔心老婦身體狀況，便撥打電話報警，轄區海山派出所獲報後，立即派員前往，警員張敬承、張家維到場後檢視老婦精神狀況良好，但無法獨自返家，便開巡邏車護送她至住處，因老婦家住3樓，且無電梯，員警主動背負她上樓休息，老婦表示非常感謝警方的熱心協助。

海山警分局表示，警察工作除強制性告發以及取締非法外，現今對為民服務及弱勢族群也都秉著關懷、熱情的心來幫助需要幫助的人，員警的表現正是最好的體現，也期待分局各單位同仁們也能以他們當作為民服務的最佳表率，另外也呼籲民眾，近日天氣早晚溫差大，家中有年邁長者外出時記得保暖，也盡量結伴外出，以避免發生意外。

(中時 )