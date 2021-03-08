「珍愛藻礁公投」連署人數即將衝破60萬大關，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這樣的演變，讓蔡政府措手不及，甚至驚慌失措，民進黨當權派怎麼想也想不到會有這一天！如果讓反萊豬與藻礁公投在過程中出現相乘效果，催出公投高投票率，這將是蔡政府最擔心也最不樂意見到的情形。

游盈隆今（8日）在臉書發文表示，最近，反對三接的藻礁公投連署爆出天量，總份數不但早已超過29萬份的最低門檻，更一口氣衝到56萬份，3月10日以前還可望突破60萬份，公投成案已成定局，這樣的演變，讓蔡政府措手不及，甚至驚慌失措，民進黨當權派怎麼想也想不到會有這一天！

藻礁公投成案直接撞擊蔡政府權力核心，游盈隆指出，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花等相關當事人無一倖免。可以說是，前所未見，聞所未聞，一處理不好，政治後果嚴重。而接下來的激烈攻防，必然精彩可期。

游盈隆分析，蔡政府有公投不能輸的壓力，但環保團體此番來勢洶洶，聲勢浩大不下於國民黨所發動的反萊豬公投。再加上，反萊豬與藻礁公投很可能在過程中出現相乘效果，催出公投高投票率，這正是蔡政府最擔心、最不樂意見到的。

藻礁公投連署過程中，游盈隆感嘆，民進黨執政當局本不以為意，完全不看好它能成案，等到發現參與連署人數日漸增多的時候，竟擺出高姿態譴責、教訓或恐嚇相關當事人，包括一些知名的獨派人士和團體，這反而激發出民間社會強大的反彈力量，快速推進公投連署人數。眼見苗頭不對，民進黨高層聽從知名獨派人士建議，放低姿態試圖尋求與反三接的環保人士溝通，最後破局並不令人意外，因為藻礁公投既已實質成案，火車已經出車站，要如何回頭呢？

(中時新聞網)