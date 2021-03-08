親家百百種，這款還真的沒看過！命理師周映君在節目上分享曾聽聞的「最亂姻親關係」，某女子的富豪公公60歲時突然中風，而貴婦老婆平時養尊處優，根本不懂照顧，於是請有幫傭經驗的親家母來幫忙，不料一幫幫到床上去，貴婦婆婆還被趕出門，讓一家子關係變得超混亂。

命理師周映君在《新聞挖挖哇》節目，聊到姻親關係，表示曾聽聞一個案例，一名女子因爸爸過世得早，靠媽媽去當人家幫傭而將她跟哥哥拉拔長大，而女子長大後覓得良人，嫁給貿易公司小開，本以為終於可以過著安逸的生活，不料公公突然中風，需要人照顧，但婆婆當貴婦習慣了，根本不懂得怎麼照顧病人，因此商量之下，決定請親家母到家裡，幫忙照顧公公。

而自老公中風病倒後，婆婆經常不開心，情緒來了就罵親家母照顧不周，藉此發洩，讓親家母經常難過流淚，而公公可能是聽不下去，出聲要老婆如果在家待不住就出去，「看妳要去打麻將，要去幹嘛都沒關係」，貴婦樂得丟下老公自己逍遙去，沒想到出家門的快樂很快地變成痛苦，就在親家母來家裡當看護1、2年後，兩人產生感情，還爬上了床。

周映君解釋，富豪夫妻同房睡在一張大床上，旁邊多添了一張小床給親家母睡，便於夜裡有時需要起來幫忙，沒想到時間一久，兩人竟發生不倫戀，某天貴婦婆婆回家，抓包自己老公跟親家母在床上胡搞，氣得賞了親家母一巴掌，但老公的心早已飛走，不想要元配，更嫌棄老婆天天出去打麻將「都沒在照顧我」，最終離了婚，把元配趕了出去，之後跟親家母同住在一起，關係變得超複雜，讓雙方子女傻眼不知該如何是好。

(中時新聞網)